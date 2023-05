El top dorado más deseado de TikTok que no querrás quitarte en todo el verano está en Zara

Si no puedes esperar a que repongan las existencias o no te termina de convencer la versión de punto, hemos estado investigando en qué tiendas puedes encontrar algunos tops parecidos al original. El candidato que te proponemos ahora está en H&M y tiene un estilo corsetero. Aunque no sea palabra de honor como el original, sus tirantes finos hacen que sea una alternativa muy cómoda. Además el tono de dorado y el acabado metalizado es bastante similar.