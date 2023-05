María Pombo demuestra que este vestido fucsia de Zara es perfecto para embarazadas

Muchas veces, al estar embarazadas, surge la duda de cómo vestirse. Este dilema puede llegar a producir verdaderos quebraderos de cabeza. Y es que, la ropa premamá es limitada y, son muchas, las que no quieren renunciar a lucir las últimas tendencias. Hoy en día, las redes están llenas de ‘looks’ en los que las ‘influencers’ (y las que no lo son) demuestran que es posible llevar ropa de nuestras marcas favoritas presumiendo de tripita. Desde que anunciara que está esperando su segundo hijo junto a su marido, Pablo Castellano, María Pombo se ha convertido en uno de los grandes referentes en este tema. Y es que, a lo largo de estos meses, no ha dejado de compartir estilismos de lo más inspiradores. Es más, son muchos los ’outfits’ en los que aparece, incluso, con ‘cropped tops’ o pantalones de talle bajo, dejando claro que a este estado no se le resiste ninguna prenda.