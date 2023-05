Este es el mono vaquero de Zara (que ya se ha hecho viral) perfecto para seguir la tendencia 'denim' en verano

Probablemente no tardarás en encontrar un mono vaquero que triunfe en TikTok, pues son varios los modelos (y de diferentes marcas) que han conseguido hacerse virales y agotarse en cuestión de minutos. De manga larga, cortos y de cualquier color, no hay diseño que no tenga éxito y no hay amante de la moda que se resista a esta tendencia.