Estas son las cinco mejores máscaras de pestañas de 2023

Si hay un producto fundamental en el maquillaje, ese es, sin ninguna duda, la máscara de pestañas . Es curioso cómo un simple paso puede marcar tanto la diferencia. Y es que, este imprescindible ‘beauty’ no sólo tiene un efecto ‘lifting’ instantáneo en nuestra mirada, sino que logra también añadir la dosis justa de sofisticación. De hecho, son muchas las mujeres que afirman que, sin ella, se sienten casi desnudas. Comparativas a parte, lo cierto es que su magnetismo es innegable. En el mercado tenemos infinidad de opciones y cada una de ellas promete un resultado milagroso. De entre todas ellas, éstas se alzan con el título de nuestras favoritas porque rizan, alargan y dan volumen. Toma nota: estas son las cinco mejores máscaras de pestañas que puedes comprar ahora mismo .

La marca de Selena Gómez ha creado la que, para muchas, es la máscara del momento . Está equipada con un cepillo de cerdas curvas con distintas longitudes, especialmente ideado para abrazar cada pestaña, consiguiendo levantarlas, alargarlas y rizarlas, a la vez que aporta volumen. Es ligera y muy fácil de modular y, además, es resistente al agua por lo que, por un lado, dura todo el día y, por otro, no caen residuos sobre la ojera . ¿El ‘plus’? Su fórmula está enriquecida con tratamientos como el aceite de ricino , lo que evita el efecto acartonado (24,99 €, en Sephora ).