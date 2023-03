Este es el secreto de las 'influencers' para lucir unas pestañas más largas y fuertes

La mirada es el espejo del alma. Seguro que has escuchado en cientos de ocasiones esta afirmación. Sin embargo, no tratamos la zona tal y como se merece, y puede sufrir alteraciones como la aparición de bolsas y ojeras en el contorno de ojos o la debilidad de las pestañas. Solemos recurrir siempre a las soluciones más rápidas, pero realmente la cuestión está en cuidar y proteger esta zona desde el interior y de forma constante con productos que, de raíz, eviten cualquier alteración. ¿Por qué no evitar problemas futuros siendo más precavidas? Adelántate, y cuida y protege tu mirada de forma constante.