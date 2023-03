Trucos infalibles para conseguir una mirada de alfombra roja

¿Eres de las que no puede salir de casa sin aplicar máscara de pestañas? A partir de ahora, descubrirás cómo hacerlo para conseguir una mirada profesional, como recién salida de tu centro de belleza de confianza. Y si no sueles hacer este sencillo gesto, que cambia tu mirada, estamos convencidas de que cuando termines de leer este texto no pondrás un pie fuera de casa sin maquillar tus pestañas.