Para llevar tacones ya no hay que sufrir: ¡adiós al dolor de pies con este truco de TikTok!

Haga buen tiempo, nieve o truene siempre es una buena ocasión para elevar cualquier look con un par de zapatos de tacón. Y es que aunque este complemento siempre sume un plus de estilo a cualquier 'outfit' sabemos perfectamente que no es recomendable llevarlos cada día. Tal y como explican desde 'Podoactiva' subirnos a unos 'stilettos' "altera el equilibrio de la columna, tensando la musculatura erectora de la espalda. Las sobrecargas en la espalda son generalizadas, pero son los pies los que sufren más al verse alterada su disposición biomecánica". De esta manera llevarlos a diario se puede transformar en todo un problema para nuestra salud, haciendo que aparezcan dolencias que pueden ir desde los conocidos juanetes hasta artrosis en pies y rodillas, lesiones en los tendones o, incluso, esguinces.