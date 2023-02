Aprende a estirar bien tu espalda con estos sencillos ejercicios en solo 20 minutos

Si no sabes cómo hacerlo, o no tienes mucho tiempo para acudir a una clase de estiramientos, existen plataformas online que te enseñan los ejercicios que debes hacer de manera rápida y sencilla. Una de ellas es Blue Bamboo Studio, la plataforma online de clases de Yoga, Fitness, Mindfullness & Nutrición, que nos da las claves que hay que hacer para estirar y no tener dolor de espalda. "Estira tu espalda" es una sesión dedicada a trabajar la zona alta de la espalda, zona dorsal y entre escápulas y olvídate de la excusa de que no tienes tiempo porque solo necesitas 20 minutos, repetirlos 3 veces por semana, y notarás los resultados. ¿Te animas a ello?