El sencillo truco que ha revolucionado Tik Tok para conseguir un efecto 'flash' en la mirada al instante

Los famosos parches antifatiga, como los parches Timexpert Rides Eyes de Germaine de Capuccini, son especialmente efectivos para reducir ojeras al instante. Sin embargo, las redes que son incansables, se han propuesto sacar máximo partido a éstos y aumentar aún más si cabe la eficacia de ese efecto instantáneo para que dure por más tiempo. ¿Cómo? El truco para conseguir un efecto ‘flash’, sin mucha más complicación, es aprovechar el exceso de producto de estos parches y masajear la zona con un rodillo facial frío, como este de You Are The Princess.