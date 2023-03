8 peinados fáciles y rápidos cuando tienes el pelo largo y rizado

Te llevamos avisando: una de las tendencias capilares que está pegando con más fuerza este 2023 es, sin duda, el método 'curly'. Por eso, si tienes el pelo largo y rizado y has decidido decir adiós a los tratamientos alisadores, que sepas que estás en tu mejor momento. Y es que tener el pelo rizado de forma natural ha dejado de ser algo que las mujeres que lo poseen quieren disimular a toda costa, para pasar a ser algo que desean quienes no lo han tenido nunca. También es normal que te puedas sentir un poco perdida a la hora de encontrar peinados rápidos y fáciles que te ayuden a lucir espectacular en cualquier ocasión, pero no te preocupes porque hay muchas opciones.