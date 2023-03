Flequillo desfilado: por qué es el corte de pelo que favorece a cualquier edad

¿Pensando ya en un cambio de look? Seguro que eres de las que, por miedo al arrepentimiento, aún no te has atrevido con él, por eso es importante que sepas que hay un corte de pelo este 2023 que, no solo te dará una imagen distinta y súper tendencia, sino que te verás tan bien que dejarás a un lado tus miedos. Tras el éxito de los flequillos densos y rectos, vuelven los flequillos más depurados y ligeros, y el que mejor ilustra esta tendencia es el flequillo desfilado, perfecto para la temporada primavera-verano y uno de los que más se solicitan en los salones de peluquería.