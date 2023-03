El flequillo de moda que aportará movimiento a tu cabello y favorecerá tu rostro

Nos hemos planteado muchas veces un cambio de look. Pero, precisamente, por miedo al arrepentimiento, no nos hemos atrevido con él. Es cierto que el cambio no tiene por qué estar relacionado con la longitud, puede ser un cambio de aires a través de cortes diferentes, capas o incluso flequillos. Así que, ahora que ya tenemos en mente ese concepto, ha llegado el momento de llevar a cabo el cambio siguiendo nuestra línea de estilo.