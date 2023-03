El cambio de look de Jennifer López que tú también vas a querer este 2023

Además del cambio de look, el 2023 está siendo un año de estrenos para la estrella del Bronx, y es que, tras protagonizar junto a Maluma 'Cásate conmigo', Jennifer Lopez volvía a participar en una película de casorios en 'Shotgun Wedding'. Proyectos que pronto quedarán a un lado con el lanzamiento de su nuevo álbum 'This is me... Now', secuela del tercer álbum de estudio de López, 'This Is Me... Then' y que contará con 13 canciones.