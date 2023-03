Corte 'bob' con flequillo: nuestro objetivo este 2023

Ya estamos en primavera, el mejor momento para que nos planteamos hacer un cambio, no solo de armario, sino también de look. Encontrar un corte de pelo que sanee nuestra melena pero que, a la vez, no elimine su longitud. ¿Es posible? Por supuesto, ya que los expertos ya nos han dado algunas pistas de los cortes que son candidatos al éxito. Uno de ellos es, sin duda, el corte 'bob', del que os hemos hablado muchas veces, pero con un detalle que lo diferencia y lo hace tremendamente especial: el flequillo. Una combinación que convierte a este corte de pelo en algo atemporal, clásico pero tremendamente sexy. ¿Por qué? Porque con el 'bob' mostramos el cuello, las clavícula al mismo tiempo que el flequillo suaviza nuestro rostro. Una sensación que nos encanta y que se ha convertido en imprescindible para muchas mujeres este 2023.