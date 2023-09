El corte de pelo bob que arrasa entre los jóvenes: el cambio antiedad del otoño

En el resultado final, el perímetro del bob se perfila entre la mandíbula y los pómulos, manteniendo un acabado perfectamente recto. Es un corte afilado y más bien cuadrado, que aprovecha al máximo cada centímetro del cabello para darle resplandor. Aunque atractivo por la sensualidad que desprende, el bob caro no es para todo el mundo. Aquellas a las que no les guste el mantenimiento frecuente o no tengan ganas de gastarse demasiado dinero en la peluquería deben tener cuidado. De hecho, la gestión de este bob no es tan sencilla. En concreto, es posible que tengamos que pedir cita en la peluquería cada seis semanas aproximadamente. No es un gasto baladí, estimando que de media se necesitan al menos 20 euros para un corte y la misma cantidad para un secado. En definitiva, tras desvelar el corte de pelo del otoño, parece de justicia informar sobre todos los aspectos.