La reina Sofía, bohemia y juvenil para una tarde de verano en Atapuerca: su look con vestido caftán es LO MÁS para cualquier edad

Durante su reinado la prensa no seguía con tanto detalle los estilismos de las ‘royals’ ni teníamos las herramientas actuales para conocer al detalle las firmas de moda en las que confiaba en su día a día, pero el armario de la esposa del rey Juan Carlos siempre ha estado repleto de tesoros. En los últimos años tanto su colección de vestidos 'vintage' como de joyas excepcionales (muchas de ellas pertenecientes al lote ‘de pasar’ de la corona española) ha sido revisitada por doña Letizia en varias ocasiones, lo que ha puesto bajo el foco de actualidad diseños excepcionales que ya casi teníamos olvidados. No obstante, su pasión por los bolsos de lujo y su estilo tan elegante como bohemio han conseguido que, a sus 85 años, la reina Sofía continúe despertando interés con mucho de sus looks.