La curiosa y llamativa razón por la que la reina Sofía habla castellano así

Según ha informado la periodista Pilar Eyre en TV3, el motivo por el que la reina Sofía tiene dificultades para hablar correctamente en castellano es que no lo utiliza en su día a día. "Habla tan mal porque no practica y lo está perdiendo. La reina vive en España absolutamente aislada, es que no habla español absolutamente con nadie. Ella interactúa con sus primos alemanes, con sus parientes en inglés, en francés incluso. Va a París, a Atenas, a Londres. Todas sus relaciones son en otro idioma. No practica el español jamás y por eso lo va perdiendo y cada vez lo habla peor", ha explicado.