La afición secreta de la reina Sofía: los Ovnis

Es más, tan sólo unos meses antes, la reina estuvo a punto de experimentar un auténtico avistamiento. Sí, has leido bien. Durante una visita al programa ‘Cuarto Milenio’, Jaime Peñafiel afirmó haber tenido –junto a Iñaki Gabilondo y Miguel de la Quadra Salcedo– un encuentro paranormal con seres que, al parecer, no eran terrestres. Ocurrió en un avión que llevaba a los periodistas hasta China, ya que se encontraban acompañando a los monarcas durante una visita oficial al país oriental: «serían las cuatro de la madrugada, o las tres y media. No habíamos entrado en China. Hacía rato que estábamos sobrevolando la frontera. De pronto, miré a la izquierda y vi dos focos inmensos, que yo no había visto aproximarse porque iba embebido en la lectura. La luz era tan fuerte que no se podía ver lo que había detrás. La gente se despertó, porque fue como si se hubiera hecho de día. Era más fuerte que la luz del sol. Entré en la cabina y me dijo el comandante: ‘Ya veo, ya veo. Hay un objeto no identificado que no se detecta en el radar». Lamentablemente, Doña Sofía no avistó el fenómeno porque viajaba en otro avión, pero, ante la incredulidad de Peñafiel, parece que le insistió en que debía creer en aquello que había visto con sus propios ojos.