Todo lo que aprendimos de estilo con los looks de Lady Di en sus visitas a España

A Lady Di le gustaba España. Concretamente Mallorca. Y a quién no, ¿verdad? Puede que ni la serie 'The Crown' ni la película 'Spencer' lo recojan, pero no hace falta recurrir a la ficción cuando hay suficientes pruebas de ello en la hemeroteca sobre la vida real de la princesa Diana, que dio toda una clase magistral de estilo en cada uno de sus viajes a nuestro país.