¿Estaría viva Diana de Gales si no hubiera dado la entrevista del siglo a la BBC?

"Supone una tristeza indescriptible saber que los fracasos de la BBC contribuyeron significativamente a su miedo, paranoia y aislamiento que recuerdo de sus últimos años. Pero lo que más me entristece es que si la BBC hubiera investigado adecuadamente las quejas y preocupaciones planteadas por primera vez en 1995, mi madre habría sabido que la habían engañado. No solo le falló un periodista deshonesto, sino también líderes de la BBC que miraron para otro lado en lugar de hacer las preguntas difíciles", dijo Guillermo que pidió que "la entrevista del siglo" no volviera a transmitirse, algo que la BBC le ha concedido. Tim Davie, actual director de la cadena, ha asegurado que, pese a formar parte de sus grabaciones históricas más importantes, "el programa nunca se volverá a emitir, ni a licenciar para otras emisoras en su totalidad o en parte", aunque se reservan el derecho a utilizar "extractos cortos con motivos periodísticos" en el futuro, pero serán pocos, separados entre sí y puestos en contexto. Por su parte Lord Grade, que fue presidente de la BBC entre 2004 y 2006, declaró que el "encubrimiento" de la BBC había sido peor que el comportamiento de Bashir. "Han sido necesarios 25 años para saber la verdad".