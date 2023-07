Por qué el corte de pelo de Diana de Gales es el más pedido este verano 2023

Y qué decir de su practicidad, otro aspecto que convierte el corte 'bob' de Diana en una opción tan popular. Es fácil de mantener y versátil para cualquier situación, ya sea una reunión formal de trabajo o en una salida informal. Además, su longitud permite mantener a raya el calor del verano, una ventaja no menor en estas épocas de altas temperaturas. Y si eres de las que apuesta por ponerte accesorios, desde broches, tocados de flores o diademas, que sepas que eso también fue una seña de identidad en el look de Diana allá por los años 80, donde la princesa osciló entre diferentes looks, apostando también por el uso de varios volúmenes.