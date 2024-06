La reina Sofía reinterpreta su traje azul celeste con el permiso de Alejandro de Miguel

El color es un acierto seguro y en muchas ocasiones no nos gusta arriesgarnos demasiado... Si hemos tenido éxito con un vestido, por qué no reciclarlo para la próxima ocasión importante. El 'look' en cuestión se compone de un traje azul de pantalón y americana bordada a juego. Todo esto, obra de su queridísimo diseñador, Alejandro de Miguel. Entonces, para la ocasión ha realizado algunos retoques él mismo.