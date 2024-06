Coches de choque, baño de masas… las nuevas fotos de la princesa Leonor en las fiestas de Jaca de las que todos hablan

Su vídeo montada en los coches de choque se ha viralizado rápidamente y ahora han salido a la luz nuevas imágenes de la heredera de la Corona dándolo todo, como cualquier chica de a pie, en las fiestas patronales de esta localidad de Huesca. Esta vez las ha publicado en exclusiva Look de OK diario y en ellas vemos a Leonor de Borbón dándose un auténtico baño de masas, con un look relajado de top blanco, vaqueros anchos y zapatillas y su melena rubia recogida en una cómoda coleta.