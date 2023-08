La reina Letizia, en modo pijamero (y nada Barbie) para una tarde de cine en Mallorca

No es ningún secreto que a la reina Letizia le encanta el cine y que, al igual que ocurre con su gusto por la moda, sus hijas han heredado de ella la pasión por el séptimo arte. Además, dicen sus círculos cercanos que desde que empezaron su relación el rey Felipe también se ha vuelto más cinéfilo, motivo por el que en Madrid no es raro encontrárselos, ya sea en pareja o en familia, en salas como los cines Renoir Princesa, los Ideal o los Cinesa Manoteras disfrutando de la cartelera del momento. Y, si hablamos de estrenos, este verano ninguno está causando tanto interés como ‘Barbie’ (con el permiso de ‘Oppenheimer’), por eso, ahora que están en Mallorca, no han dudado en destinar una tarde de sus vacaciones a acudir a las salas CineCiutat, en el centro comercial Escorxador de Palma, y ver la película de la que todo el mundo habla.