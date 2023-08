Quién es la directora de Barbie y por qué debemos ver la película

Su logro ha sido demostrar que las películas sobre mujeres no son un nicho, sino que pueden formar también parte del mainstream, y que las mujeres no son personajes secundarios cuya existencia está destinada a complementar la del hombre. Reconoce que se ve obligada todavía, a día de hoy, a luchar por demostrar que financiar películas sobre mujeres no es una mala inversión, y esperamos que a partir del fulminante éxito de ‘Barbie’, Gerwig no tenga que hacer tantos malabares para convencer a las productoras. La película ha arrasado en taquilla y se ha convertido en un fenómeno de masas que encaja a la perfección dentro de su repertorio de películas, cuyas tramas son eminentemente femeninas y cuyos personajes destacan por ser curiosos, transgresores y por rebelarse ante las restricciones y los impedimentos.