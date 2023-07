¡Alerta! Tenemos las pruebas que demuestran que las ‘Bratz’ aparecen en la película de ‘Barbie’

El lanzamiento de estas nuevas muñecas generó no sólo una revolución entre las niñas de la época sino, también, una gran polémica, ya que Cloe, Yasmin, Jade y Sasha fueron creadas por uno de los trabajadores de Mattel. Y es que Carter Bryant era uno de los diseñadores de Barbie, hasta que, en el año 2000, renunció a su contrato para emprender su propio aventura en solitario. Entonces, se atrevió a lanzar las ‘Bratz’, basándose en sus propios diseños para el gigante juguetero, debido a que éste siempre los rechazaba por ser demasiado alternativos. El éxito entre el público infantil fue tal que, en el año 2002, las ‘Bratz’ ya superaban en ventas a ‘Barbie’ en Reino Unido. Como era de esperar, la demanda de Mattel no se hizo esperar, sin embargo, perdió esta batalla ante los tribunales. Las respuesta, entonces, por parte de la compañía, fue lanzar su propia versión de estas muñecas llamadas ‘MyScene’, aunque no tuvieron (ni de lejos) la repercusión que buscaban.