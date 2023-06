SubwayShirt: el ‘hashtag’ viral que denuncia el acoso a las mujeres en el metro

Lo cierto es que esto no es nada nuevo, es algo que todas hemos tenido en cuenta o a lo que hemos tenido que recurrir alguna vez en la vida. Pero, por otro lado, es algo que creíamos, en cierto modo, superado. Todos recordamos la famosa sentencia de los 90, apodada como la 'sentencia de la minifalda', en la que el juez explicaba que una chica de 17 años «pudo provocar, si acaso inocentemente, al empresario Jaime Fontanet por su vestimenta». El empresario en cuestión, le había propuesto a la menor mantener relaciones a cambio de prorrogarle el contrato y le había tocado los pechos y el culo. Esta nueva tendencia viral, viene a perpetuar un discurso que defiende que el hombre sufre impulsos irreprimibles, por lo que, ellos no son los responsables de sus actos, sino nosotras, que les hemos llevado a ellos. Lamentablemente, esto no es algo que se solucione con una camisa, sino con educación.