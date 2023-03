8M: La igualdad de género en cifras

Según el estudio 'Observatorio de la Mujer Trabajadora' de la Fundación Personas y Empresas, la mayor parte de las mujeres que se acoge a un contrato temporal lo hace porque no lo encontró a tiempo completo o para conciliar el cuidado, de sus hijos o de otros familiares. La mayoría de las excedencias laborales son para mujeres porque los cuidados siguen estando feminizados. Esa es la cola de una pescadilla que puede impedir a la mujer desarrollarse profesionalmente hasta las mismas cotas que sus colegas varones. El gran techo de cristal son los cuidados. Ahí se debería de poner el foco para alcanzar el 50%. Pero además eso hace que ellas cuenten con menos tiempo libre, para autocuidados, para formarse o para descansar, lo que también afecta en su salud. Además, mientras los hombres no den un paso adelante para responsabilizarse en igualdad de los cuidados, además de estar sobrecargando a las mujeres, seguirán estando más lejos de desarrollar habilidades como la empatía. En la actualidad, las mujeres hacen más del doble del trabajo de cuidados no remunerado que los hombres. Una carga muy pesada para llevar solas.