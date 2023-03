Liderazgo femenino, la transformación del siglo XXI

¡Sin duda! Ella, por ejemplo, durante un terremoto, recordó que el edificio en el que estaba era sensible a los temblores, y mantuvo la calma. Esto es estoicismo, saber que has cosas que podemos controlar y otras que no. Sobre las segundas, calma. A esto me refería con integrar algunos de los principios de la filosofía estoica —que, no en vano, se ha mantenido durante siglos—, que en tiempos como los que vivimos puede ayudarnos a navegar las corrientes tumultuosas y a mirar a la incertidumbre de frente. Y también a centrarnos en nuestra interioridad y a focalizarnos sólo en aquello que está en nuestras manos cambiar.