Por qué necesitamos una medicina con perspectiva de género.

Totalmente de acuerdo. Ocurre a menudo y es un desgaste más que no tendría que pasar. Yo lo considero parte de las microviolencias en el acto médico. Una de ellas es esa, ir al médico y que no te crean o te digan que no tienes nada. Esta pelea constante desgasta y no se puede permitir. Tenemos igualdad de derechos el hombre y la mujer a ser atendidos con nuestras diferencias. El derecho a la salud incluye que te atiendan con tus propias diferencias, que ha de tener bien claras el profesional que te atienden. Pero como no ha habido formación porque no ha habido investigación en mujeres, las guías y protocolos no incluyen las diferencias. Es una agresión a tu salud mental como paciente que te nieguen tus síntomas.