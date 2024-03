Sobre mujeres invisibles y el síndrome de la impostora: así es nuestra novela favorita (y la de Oprah Winfrey) para el Día de la Mujer

Ten paciencia. “Lo hemos padecido durante siglos, así que nos llevará un tiempo superarlo. Me gusta recordar lo que dijo la ex Primera Dama, Michelle Obama: ‘No desaparece esa sensación de que no deberían tomarme tan en serio porque ¿qué sé yo? Lo comparto con vosotros porque todos tenemos dudas sobre nuestras capacidades’. He trabajado en organizaciones sin ánimo de lucro, en fundaciones y en empresas, he formado parte de consejos de administración, he estado en Cumbres Generales, en la ONU y he conocido a muchas de las personas más poderosas del mundo. Esto es lo que he aprendido: No son tan inteligentes".