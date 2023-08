Vestido rosa y manicura cereza: así es el look Barbie de la princesa Leonor al detalle

Existe una norma no escrita por la que los miembros de la realeza no deben pintarse las uñas en tonalidades llamativas, de ahí que resulte tan sorprendente que la princesa Leonor haya optado por un color rojo para su manicura. La recomendación es la del uso de tonos naturales que no den protagonismo a sus manos y que las uñas estén siempre cortas, limpias y con las cutículas arregladas.