Las vacaciones secretas de Leonor antes de iniciar su formación militar

Desde el pasado lunes, los Reyes y sus dos hijas se encuentran de vacaciones privadas y, como suele pasar en años anteriores, no habrá constancia de su destino, a no ser que se filtre algún detalle, cosa que ya ocurrió con anterioridad. En 2011, una turista hizo unas imágenes de la reina Letizia en bikini en las islas griegas, y en junio de 2021, salió a la luz que la monarca se había ido de vacaciones con sus hijas y su madre, Paloma Rocasolano, al Algarve portugués. En 2015 fueron a Estambul, ya que son unas enamoradas de Turquía, y en 2017, estuvieron en la Costa Azul. Pero si para alguien son importantes estas vacaciones son para la princesa Leonor, que está a punto de cumplir 18 años y sabe que, por su condición de heredera al trono, su vida no será nunca igual a la de los demás.