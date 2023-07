Zarzuela tiembla ante el ingreso de la princesa Leonor en la academia militar

Una etapa muy diferente a la anterior y para la que, como ya os hemos contado, Leonor se está preparando físicamente con entrenamientos diarios para enfrentarse a las pruebas físicas que se exigen y donde, según fuentes cercanas a la Zarzuela, "la princesa está totalmente comprometida y disciplinada”. Allí no tendrá ningún tipo de privilegio, ya que todos los alumnos son iguales, pero esto no será un problema para la ella. Natación, carreras y saltos son algunos de los ejercicios que deberá realizar la princesa Leonor en su prueba para ingresar al ejército y, aunque a Leonor no le será denegado el ingreso en la Academia Militar en caso de no superar las pruebas, pues su caso es un asunto de Estado, ella quiere prepararse para estar en plena forma cuando llegue a Zaragoza.