La manicura roja con la que Kate Middleton ha roto el protocolo

Pero si hay algo que ha llamado la atención del look de Kate Middleton en Pascua ha sido su manicura. En absoluto ha pasado inadvertido que la princesa de Gales haya optado por primera vez por presumir de uñas rojas ya que el protocolo recomienda que los miembros de la realeza no utilicen colores llamativos y opten en su lugar por tonos naturales que no den protagonismo a sus manos. Además, es imperativo que tengan las uñas siempre cortas, limpias y con las cutículas arregladas.