Sarah Jessica Parker con bata y zuecos o cómo interpretar la tendencia Netflix-Baguette-Netflix

Pantalón de pijama gris con calcetines deportivos por fuera, chaqueta tipo cardigan azul con jersey debajo, guantes blancos, zuecos, una bata a cuadros en rosa y blanco y, como complemento, una bolsa de tela. Estos son los componentes del look más sorprendente de la actriz hasta la fecha –dejando a un lado a aquel en el que lucía guantes de fregar rosas y pañuelo cubriéndole la melena–, el cual debe su explicación a que forma parte del rodaje de la nueva tanda de capítulos de And... just like that.