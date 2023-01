El regreso de Carrie Bradshaw y Aidan en And…just like that ya es una realidad

Se confirma de este modo que la relación de Carrie y Aidan tendrá una segunda oportunidad en la próxima temporada de la serie de HBO Max después del trágico desenlace de la historia de amor entre la protagonista de And... just like that y su adorado Mr Big. "Nos parecía que ya era suficiente para Carrie. Esta temporada era mucho para ella. Queríamos que pasase por la muerte de Big y que también viese la luz al final del túnel, es por eso que el último capítulo se llama Seeing The Light", explicó el productor ejecutivo Michael Patrick King en una entrevista.