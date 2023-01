La respuesta de Piqué a la canción de Shakira: "Este reloj es para toda la vida"

La sesión #53 de Shakira y Bizarrap repleta de "zascas" por parte de la cantante colombiana a su ex, Gerard Piqué y la pareja de este, aclara Chía, sigue dando muchísimo que hablar. No solo la canción en sí, que ya es número uno mundial y ha roto récords de visualizaciones y escuchas en YouTube y Spotify respectivamente, sino también sus protagonistas co, directos e indirectos. Los dos, Shakira y Piqué, han movido ficha en las últimas horas.