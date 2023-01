La canción de Shakira con Bizarrap: ¿victimismo o empoderamiento?

El revuelo que supuso aquella composición, la cual se ha utilizado incluso para martirizar al deportista (el estadio del Mallorca la emitió por megafonía mientras el jugador calentaba en aquel campo), fue superado por el que generó su siguiente lanzamiento: el tema 'Melancolía', que interpreta con Ozuna. El videoclip, que nos encantó aunque constaba de algunos fallos, mostraba a una Shakira mutilada, despojada de su corazón. Este era, además, ametrallado, partido y pisoteado mientras se oían recados a, de nuevo y supuestamente, su ex: "Nunca dije nada pero me dolía", "siempre buscando protagonismo", "me dejaste por tu narcisismo".