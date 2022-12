Las Converse de Shakira que pedirás a los Reyes Magos si eres bajita

Cuando hace unas semanas Shakira desató la locura con un "look Barbie" en color rosa no nos fijamos como deberíamos haber hecho en las zapatillas que acompañaron a su estilismo formado por un pantalón ancho, una camiseta de manga corta, un gorro de pescador, un minibolso y unas llamativas gafas de sol. El calzado que completaba el conjunto eran unas clásicas Chuck Taylor All Star versionadas con doble plataforma, la cual ofrece una suela con agarre aumenta la tracción y la amortiguación para que el confort esté garantizado.