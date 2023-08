El perfume favorito de la reina Letizia huele a flores y es muy femenino

Las pasadas navidades Tamara Falcó publicó una foto en su cuenta de Instagram con este mensaje: "¿Aún no sabes que regalar para reyes? Con Sisley siempre quedarás bien", junto a una fotografía en la que aparecían sus manos con unos bonitos brazaletes de Tous y sujetando un perfume que no pasó desapercibido. Y es que no era uno cualquiera, sino que se trataba del mismo perfume que usa la reina Letizia. Sí, a Tamara Falcó también le gusta Eau Du Soir de Sisley, quizá por eso que dicen de que "de una mujer podemos olvidar su nombre, sus rasgos, su historia… pero siempre nos acordamos de su perfume".