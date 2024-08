Así ha sido la reaparición de Kate Middleton: los gestos que hablan por sí solos

Precisamente esa sonrisa ha sido el gesto que muchos han interpretado como un indicio de que su recuperación avanza de manera favorable. No obstante, lo cierto es que su verdadero estado es todo un misterio: lo único que ha confirmado Kensington Palace es que está siguiendo un tratamiento de quimioterapia para un tipo de cáncer no especificado, motivo por el que su prioridad continúa siendo su salud y no se espera que vaya a retomar pronto sus compromisos oficiales.