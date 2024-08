Una de las veces que el príncipe Guillermo rompió con Kate Middleton (porque fueron más de una) lo hizo por teléfono

Ahora, un nueva biografía sobre Kate Middleton, 'Catherine, The Princess of Wales', publicada por el periodista Robert Jobson, también autor del libro 'Diana: Closely Guarded Secret' sobre Lady Di, arroja nuevos datos sobre ese noviazgo que, según apunta, tuvo más de una separación y un altibajo, y del que revela un detalle que desconocíamos sobre su ruptura más sonada que nos ha llamado mucho la atención: cuando Guillermo de Inglaterra decidió romper con Kate Middleton en enero de 2007, justo cuando ella se disponía a celebrar su 25 cumpleaños (la princesa de Gales cumple años el 9 de enero), no lo hizo cara a cara, sino que prefirió hacerlo por teléfono. "Aparentemente de la nada, William, que ahora era teniente segundo, la llamó por teléfono para sugerirle que se separaran (...). Le dijo que ambos necesitaban un poco de espacio para encontrar su propio camino, y que no podía prometerle matrimonio. En una conversación de 30 minutos cargada de emoción, ambos reconocieron que estaban en páginas diferentes", señala Jobson, que asegura que aquello fue "un golpe devastador para Catherine, que se sintió doblemente defraudada al ser abandonada por teléfono".