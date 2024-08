Kate Middleton reaparece en los Juegos Olímpicos junto al príncipe William y todo el mundo está comentando estos 3 detalles

No obstante, el matrimonio no ha querido dejar pasar esta fecha tan señalada para demostrar su interés en el ámbito deportivo y, como decíamos, han participado en un vídeo coral en el que su intervención apenas dura 6 segundos pero ha dado mucho que hablar. Tanto es así que hay tres detalles que no han pasado desapercibidos para los más curiosos.