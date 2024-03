Kate Middleton anuncia que padece cáncer: este es su discurso íntegro

Pese a todo, la princesa se siente optimista: "Estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu", ha asegurado antes de añadir que espera retomar sus funciones de la Casa Real cuando esté recuperada por completo, una situación para la que por ahora no se estima una fecha.