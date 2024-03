Con quién está casada Rose Hanbury, supuesta amante del príncipe Guillermo

El marido de Rose, David, es descendiente de Sir Robert Walpole y también está emparentado con las familias Rothschild y Sassoon. La pareja tiene un patrimonio neto estimado de 112 millones de libras, que él heredó cuando murió su padre. Pero a pesar de esta riqueza, David ha revelado que no es necesariamente "rico en efectivo": "No es lo que la gente piensa. Mucho del dinero que la gente dice que tengo está invertido en fideicomisos, obras de arte o tierras", declaró a The New York Times en 1997. "Soy conservador, que es una de las cosas que más me gustan. Ir al campo y cuidar de las cosas. Pero hay muchas cosas que no me gustan", asegura.