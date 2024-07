A los que preguntan por la peluca de Kate Middleton, ¿provocan caída del cabello todos los tratamientos de quimioterapia?

Quienes deciden emplear una peluca durante el proceso, ¿han de tener algo en cuenta o en realidad, se puede emplear cualquier tipo de peluca? El doctor Elías López aconseja evitar pelucas que se peguen directamente en cuero cabelludo. En su lugar, lo recomendable es emplear adhesivos hipoalergénicos. “Es apropiado no dormir con la peluca para dejar “respirar” al cuero cabelludo al menos cinco o seis horas diarias. Al lavarla, es mejor no frotarla, siendo más conveniente dejarla sumergida en agua tibia con champú. Al secarla, es mejor evitar un secador, siendo más apropiado envolverla en una toalla para quitarle la humedad y dejar secarla al aire libre”, explica. “En realidad, no es necesaria ninguna medida en especial ni antes ni después de la alopecia. Cuando se sabe que la probabilidad de alopecia por el tratamiento es alta, se aconseja al paciente que se corte el pelo o se rape la cabeza para que el impacto emocional no sea tan severo, ya que el patrón de caída del cabello es irregular y no predecible en cuanto al momento en que se va a producir por primera vez”, comenta.