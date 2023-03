Ana de Armas, ¿qué le pasa a su cabello?

Pero... Y si se me cae, ¿son fiables los productos anticaída? "Los champús y mascarillas anticaída aplicados antes de la llegada del otoño consiguen alargar la fase anágena del cabello, la de crecimiento, mientras que retrasan la de reposo y caída (telógena)", nos aclara el doctor Sánchez Viera. En un plano más en la salud capilar desde el punto de vista de la estética, en Evolución Capilar han desarrollado tratamientos no para evitar la caída de cabello, puesto que no es su campo de actuación, pero sí para fortalecer el pelo evitando su deterioro y posterior pérdida: "Si bien no es un centro donde tratamos la caída capilar, la prevenimos debido a que nuestra actividad principal se centra en la salud capilar en todos sus aspectos. Es decir, a través de un diagnóstico personalizado, detectamos los déficit del cabello a tratar y proponemos uno de nuestros cinco tratamientos de salud capilar. Los resultados con nuestros tratamientos son una hidratación profunda, recuperar el brillo, quitar encrespado y dejar cabellos sanos de raíces a puntas sin necesidad de utilizar secadores o planchas cotidianamente. Realizamos tratamientos progresivos donde desde la primer sesión disfrutaran de los resultados".