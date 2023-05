¡Feliz aniversario! La reina Letizia celebra sus 19 años de casada con este romántico gesto

No obstante, no podemos obviar que en este tipo de eventos la monarca suele optar por un perfil bajo, eligiendo un look discreto o repetido para cederle todo el protagonismo a sus hijas. En este caso, la princesa Leonor ha llevado un minivestido estilo blazer de Apparentia en color frambuesa que ha combinado con sandalias de tacón y bolso metalizado de Mint & Rose. La infanta Sofía por su parte ha estrenado un favorecedor conjunto de top y pantalón palazzo en color azul de la firma The Are, que ha rematado con un bolso de Hugo Boss de su madre.