La reina Letizia vuelve a la propuesta 'working girl' con un traje blanco roto y blusa lencera

Será mañana cuando intervendrá en la sesión inaugural del Congreso sobre Prevención de la Obesidad Infantil - en el marco del Summit of the Spouses of European Leaders- y posteriormente, mantendrá un encuentro con el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Sr. Hans Henri P. Kluge. Para esta ocasión, estamos seguras de que volveremos a ser testigos de un look impecable, lleno de elegancia y siguiendo las tendencias del momento siendo fiel a su propio estilo.